Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'nde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı (1)
Son Dakika Güncel Haber

İstiklal caddesi'nde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı (1)

19 dakika önce

TAKSİM İstiklal Caddesi bıçaklanan bir genç öldü, bir genç ise yaralandı.

İstiklal caddesi'nde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı (1), System.String[]
TAKSİM İstiklal Caddesi bıçaklanan bir genç öldü, bir genç ise yaralandı.
Olay gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında meydana geldi.  İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında oturuyordu. İddiaya göre bu sırada yanlarına gelen 2 kişi para istedi. Gençler olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı. Halit Ayar ve yanındaki arkadaşı bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan gençlerden Halit Ayar hayatını kaybetti. Saldırganlar ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan diğer gencin ise tedavisi sürüyor.
Olaya şahit olan bir kişi, Halit Ayar'ın sırtından bıçaklandığı belirtirken saldırganların ellerinde bıçak ve kırdıkları şişeyle kaçtığını ifade etti.

Görüntü Dökümü:
------------
-Olay yerinden görüntü
-Görgü tanığı
-Adli Tıp'tan görüntü
-Öldürülen gencin fotoğrafları


İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şarkıcı Kylie Rae Harris, akrabalarının da hayatını kaybettiği yolda vefat etti Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 16:30:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'nde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]