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İstiklal caddesi'nde dehşetin zanlıları metris cezaevi'nde

1 saat önce

İSTİKLAL Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal cezaevine sokuldu.

İstiklal caddesi'nde dehşetin zanlıları metris cezaevi'nde, System.String[]

İSTİKLAL Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal cezaevine sokuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüpheli, bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça dosya üzerinden işlemleri yapılan şüpheliler, "Yağmaya teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İstanbul nöbetçi 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal, "Kasten öldürme" ve "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçlarından tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler Metris Cezaevi'ne sokuldu.

- İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi, Metris Cezaevi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:21 Kaynak: DHA
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