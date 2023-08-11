İstiklal Caddesi'nde Dolar Dağıtan Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde Dolar Dağıtan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Son Güncelleme: 11.08.2023 16:54

Taksim İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtarak sosyal medyada paylaşım yapan şüpheliler, pornografik içerik üretimi ve paralı üyelik sistemi ile kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İfadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtıp sosyal medya için görüntü çekince gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Yüzü maskeli bir grup İstiklal Caddesi'nde yürüdükleri esnada dolar dağıtıp o anlar sosyal medyada paylaşmıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatılmasının ardından şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde kiraladıkları, bir villada pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabı için videolar çektikleri ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirlendi. Villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken 5 şüpheli ise  'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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İstiklal Caddesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nde Dolar Dağıtan Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde Dolar Dağıtan Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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