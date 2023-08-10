İstiklal Caddesi'nde Dolar Saçan 13 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde Dolar Saçan 13 Kişi Yakalandı

10.08.2023 13:09

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolar saçtıkları anları sosyal medya platformunda paylaşan 13 kişi, polis tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından çalışma başlattı ve para dağıtan şahısların bir grup olduğunu tespit etti. Şahısların yakalandığı operasyonda geçersiz dolarlar, maske ve kıyafetler ele geçirildi. 1 şüpheli serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolar saçtıkları anları sosyal medya platformunda paylaşan 13 kişi, Beyoğlu Asayiş Büro ve Güvenlik Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında yüzleri maskeli şahıslarca kalabalık arasına dolar fırlatıldığı görüntülerinin paylaşılmasının ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda para dağıtan şahısların sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu belirlendi. Grubun "internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz" şeklinde paylaşımlar yaparak görüntüleri paylaştıkları tespit edildi. Şahısların 6 Ağustos'ta İstiklal Caddesi'ne geldikleri ve para saçtıkları ardından bir araçla Alkent Mahallesi'ndeki bir adrese geçtikleri belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri 9 Ağustos'ta adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler ele geçirildi. 1 şüpheli "Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek" suçundan yürütülen işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nde Dolar Saçan 13 Kişi Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde Dolar Saçan 13 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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