İstiklal Caddesi'nde drone'lu korona virüs denetimi - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde drone'lu korona virüs denetimi

İstiklal Caddesi'nde drone'lu korona virüs denetimi İstiklal Caddesi'nde polis, drone ile maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

İstiklal Caddesi'nde drone'lu korona virüs denetimi

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde polis, drone ile maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Turizm polisleri maske takmayan vatandaşları tek tek uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı turizm polisleri ve İHA Büro Amirliği ekipleri, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. İHA Büro Amirliği ekiplerince Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde gezdirilen drone ile caddede dolaşanlara Türkçe ve İngilizce maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Caddede devriye gezen kadın ve erkek turizm polisleri, maske takmayan vatandaşları uyardı. Bazı vatandaşlar da drone'un kendilerini görüntülediğini ve yapılan anonsu fark edince çantalarında ya da ellerinde taşıdıkları maskeleri çıkartarak yüzlerine taktı.

İstiklal Caddesi'nde drone'lu korona virüs denetimi

İstiklal Caddesi, Turizm, Polis, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstiklal Caddesi'nde drone'lu korona virüs denetimi - Son Dakika

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