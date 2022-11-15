Bombalı saldırıda eski eşini ve 15 yaşındaki kızını kaybeden oyuncu, olay yerinde gözyaşlarını tutamadı

Pazar akşamı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti. Hain terör saldırısında 81 vatandaşımız ise yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist ise olaydan 10 saat sonra Küçükçekmece'de kıskıvrak yakalandı.

Yağmur Uçar

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bugünse eski eşi Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ı kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek eski eşi ve kızının fotoğraflarını koyup karanfil bıraktı. Uçar, çiçeklerin bırakıldığı noktada gözyaşlarına hakim olamadı.

"TBMM'DE 'PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' DİYEMEYEN İNSANLARDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Basın mensuplarına konuşan Nurettin Uçar, "Pazar günü burada altı tane cana kıyıldı, iki tanesi benim canımdı. Bugün biz burada TBMM'de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak. Biz çıkıp konuşabiliyoruz, biz halkın arasında yürüyebiliyoruz, mikrofon uzatıldığında konuşabiliyoruz. Onlar her zaman korkaklar, korkak olarak konuşuyorlar" dedi.

"HDP, YABANCI GÜÇLERİN TÜRKİYE'DEKİ MİSYONUDUR"

Uçar, "HDP Kürt halkının temsilcisi midir? Kürt milletinin temsilciye ihtiyacı yok ki. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Lazıyla, Çerkeziyle bir bütündür. Halkların kardeşliği diyorlar. HDP bana göre asla siyasi bir kuruluş değildir, yabancı güçlerin Türkiye'deki misyonudur." şeklinde konuştu.

Uçar, daha sonra alana gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş'la da bir araya geldi.