Bombalı saldırıda eski eşini ve 15 yaşındaki kızını kaybeden oyuncu, olay yerinde gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Bombalı saldırıda eski eşini ve 15 yaşındaki kızını kaybeden oyuncu, olay yerinde gözyaşlarını tutamadı

15.11.2022 14:52

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiden ikisi, Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar'dı. Bugün eski eşi ve kızını kaybettiği noktaya gidip karanfil bırakan oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği yerde gözyaşlarını tutamadı.

Pazar akşamı İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti. Hain terör saldırısında 81 vatandaşımız ise yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist ise olaydan 10 saat sonra Küçükçekmece'de kıskıvrak yakalandı.

Bombalı saldırıda eski eşini ve kızını kaybeden oyuncu, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu
Yağmur Uçar

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bugünse eski eşi Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ı kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek eski eşi ve kızının fotoğraflarını koyup karanfil bıraktı. Uçar, çiçeklerin bırakıldığı noktada gözyaşlarına hakim olamadı.

Bombalı saldırıda eski eşini ve kızını kaybeden oyuncu, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu

"TBMM'DE 'PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' DİYEMEYEN İNSANLARDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Basın mensuplarına konuşan Nurettin Uçar, "Pazar günü burada altı tane cana kıyıldı, iki tanesi benim canımdı. Bugün biz burada TBMM'de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak. Biz çıkıp konuşabiliyoruz, biz halkın arasında yürüyebiliyoruz, mikrofon uzatıldığında konuşabiliyoruz. Onlar her zaman korkaklar, korkak olarak konuşuyorlar" dedi.

Bombalı saldırıda eski eşini ve kızını kaybeden oyuncu, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu

"HDP, YABANCI GÜÇLERİN TÜRKİYE'DEKİ MİSYONUDUR"

Uçar, "HDP Kürt halkının temsilcisi midir? Kürt milletinin temsilciye ihtiyacı yok ki. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Lazıyla, Çerkeziyle bir bütündür. Halkların kardeşliği diyorlar. HDP bana göre asla siyasi bir kuruluş değildir, yabancı güçlerin Türkiye'deki misyonudur." şeklinde konuştu.

Bombalı saldırıda eski eşini ve kızını kaybeden oyuncu, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu

Uçar, daha sonra alana gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş'la da bir araya geldi.

Kaynak: DHA
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Nurettin Uçar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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