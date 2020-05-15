İstiklal Caddesi'nde faciadan dönüldü - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde faciadan dönüldü

Korona virüs için konulan dev kapıyı polis otobüsü böyle devirdi

Bir zabıta çalışanı kapının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Gençlerin caddede olduğu anda gerçekleşen olayda faciadan dönüldü

Yaşanılan tüm anlar İHA kamerası tarafından kaydedildi

İSTANBUL - İstiklal Caddesi girişinde vatandaşların caddeye girişini denetlemek için zabıta ekipleri tarafından konulan dev kapıdan geçmek isteyen çevik kuvvet otobüsü kapıya sığmayınca kapıyı devirdi. Zabıtalar devrilen kapı altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anda başka birisinin olmaması ise facianın önüne geçti. Yaşanılan o anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, bugün öğlen saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında caddeye giren vatandaşların denetlendiği kapıdan geçmek isteyen bir çevik kuvvet polis otobüsü kapıya sığmayınca kapıyı devirdi. Öte yandan kapıya doğru gelen polis otobüsünün şoförünü uyaran bir zabıta çalışanı ise devrilen kapının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kapının yakınında başka kimselerin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Devrilen dev kapı daha sonra polis otobüsünden inen polisler ve zabıta ekipleri ile yeniden kaldırıldı. Yaşanılan tüm anlar ise İHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 42 gündür evlerinde olan ve bugün dışarı çıkan 15-20 yaş arası gençlerin caddeye akın ettikleri görüldü. Yaşanılan olayda esnasında kapının yakınlarında herhangi bir gencin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.