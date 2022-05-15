İstiklal Caddesi'nde fileye takılan kuşu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde fileye takılan kuşu itfaiye kurtardı

15.05.2022 20:53

İstiklal Caddesi'nde iki apartman arasına çekilen fileye takılan kuş itfaiye tarafından kurtarıldı.

İstiklal Caddesi'nde iki apartman arasına çekilen fileye takılan kuş itfaiye tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonu vatandaşlar tarafından merakla takip edildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi Yeşilçam Sokak'ta iki apartman arasına çekilen fileye kuş takıldı. Fileye takılan kuşu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye kuşu takıldığı yerden kurtardı. Kuş itfaiye tarafından veterinere götürülmek üzere alındı. Sıkışan kuşu kurtarmak için gelen itfaiye ekiplerini gören vatandaşlar merakla olayı takip ederken, bir yandan da telefonlarıyla o anları kaydettiler.

İTFAİYE EKİBİ KALABALIKTA GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Kuşu, kurtaran itfaiye ekipleri daha sonra sokaktan çıkarken zor anlar yaşadı. İnsanların yoğun kalabalık oluşturduğu İstiklal Caddesi'nden çıkarken herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kontrollü bir şekilde çıkan itfaiye aracı cadde üzerinde de yavaş şekilde ilerledi.

(Sümer Avcı/İHA)

İstiklal Caddesi'nde fileye takılan kuşu itfaiye kurtardı
İstiklal Caddesi'nde fileye takılan kuşu itfaiye kurtardı
İstiklal Caddesi'nde fileye takılan kuşu itfaiye kurtardı
İstiklal Caddesi'nde fileye takılan kuşu itfaiye kurtardı
İstiklal Caddesi'nde fileye takılan kuşu itfaiye kurtardı
İstiklal Caddesi'nde fileye takılan kuşu itfaiye kurtardı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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