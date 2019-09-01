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İstiklal Caddesi'nde Filistinli kadının cep telefonunu çalan hırsız yakalandı

5 saat önce

İstiklal Caddesi'nde Filistinli kadının cep telefonunu çalan hırsız yakalandı Hırsız ifadesinde, 'Param yoktu o yüzden yaptım' dediği öğrenildiİSTANBUL - Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde kafede oturan Filistinli kadının masasındaki cep telefonunu çalan hırsız, olay yerinde bulunan güven timi...

İstiklal Caddesi'nde Filistinli kadının cep telefonunu çalan hırsız yakalandı

Hırsız ifadesinde, 'Param yoktu o yüzden yaptım' dediği öğrenildi

İSTANBUL - Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde kafede oturan Filistinli kadının masasındaki cep telefonunu çalan hırsız, olay yerinde bulunan güven timi polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. İşlemleri süren hırsızın ifadesinde, 'Param yoktu o yüzden yaptım' dediği öğrenildi.

Olay, dün İstiklal Caddesi'ndeki bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Filistinli Amal Abu Asa isimli kadının bir kafede telefonun masanın üzerine koyarak oturmaya başladı. Kadının oturduğu masanın üstündeki telefonu el çabukluğu ile çalan İ.H.Y. isimli şahıs olay yerinden uzaklaştı. Olayı fark eden vatandaşlar polise seslendi. Olay yerinden şans eseri geçen güven timi şefi, şahsı kıskıvrak yakaladı. İ.H.Y., güven timlerinin de olay yerine gelmesiyle birlikte ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Filistinli kadın ise Taksim Polis Merkezine giderek hırsızdan şikayetçi oldu. Hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçundan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli İ.H.Y., emniyetteki işlemleri sırasında verdiği ifadede, 'Param yoktu o yüzden yaptım' dediği öğrenildi.

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
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