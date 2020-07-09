İstiklal Caddesi'nde giyim dükkanında korkutan yangın - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde giyim dükkanında korkutan yangın

İstiklal Caddesi Tünel'de bulunan iki katlı bir giyim dükkanında çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi.

İstiklal Caddesi Tünel'de bulunan iki katlı bir giyim dükkanında çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen işçi ise hastaneye kaldırıldı.


Yangın, saat 22.00 sıralarında İstiklal Caddesi Tünel'de bulunan bir giyim dükkanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi Tünel'e yakın kısımda bulunan bir giyim dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sırasında işyerinde dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından işyeri çalışanı çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından işyerinde inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, İtfaiye, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstiklal Caddesi'nde giyim dükkanında korkutan yangın - Son Dakika
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