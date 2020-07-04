İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU - Son Dakika

İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Koronavirüs nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Caddedeki vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının ise takmadığı görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılması ve sıcak havalarında etkisiyle vatandaşlar sokaklara akın etti. Akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Hafta sonu nedeniyle İstiklal Caddesi'ne akın eden vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının ise takmadığı, bazılarının ise çenesinin altında taktığı görüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 22:18 Kaynak: DHA

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