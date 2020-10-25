İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

25.10.2020 18:47

İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu Vaka sayılarının her geçen gün arttığı İstanbul'da tedbirlere aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

İSTANBUL - Vaka sayılarının her geçen gün arttığı İstanbul'da tedbirlere aldırış etmeyen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar hafta sonu akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne akın etti. Vaka sayılarının her geçen gün arttığı İstanbul'da tedbirlere aldırış etmeyen vatandaşların İstiklal Caddesi'nde oluşturduğu yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

İstiklal Caddesi, İstanbul, Beyoğlu, Drone, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

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