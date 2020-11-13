İstiklal Caddesi'nde hareketli dakikalar - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde hareketli dakikalar
13.11.2020 22:29
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir pasajın ikinci katına çıkarak küfürler savuran şahıs, elindeki jiletle kendine zarar verdi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir pasajın ikinci katına çıkarak küfürler savuran şahıs, elindeki jiletle kendine zarar verdi. Olay yerindeki ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde bir pasajda çalışan şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple pasajın ikinci katına çıkarak elindeki jiletle kendine zarar verip, sağa sola küfürler savurmaya başladı. İhbar üzerine gelen ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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