Son Dakika Haberleri: İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAREKETLİLİK
Son Dakika Güncel İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAREKETLİLİK

İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAREKETLİLİK

49 dakika önce

Beşiktaş Vodafone Park Stadı önünde özel güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var. Patlatacağım" dediği öne sürülen kişi, İstiklal Caddesi'nde gözaltına alındı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAREKETLİLİK, System.String[]
Beşiktaş Vodafone Park Stadı önünde özel güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var. Patlatacağım" dediği öne sürülen kişi, İstiklal Caddesi'nde gözaltına alındı.

Stadyum önüne öğle saatlerinde gelen bir kişi iddiaya göre özel güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var. Patlatacağım." dedi. Sırt çantaları bulunan bu kişi daha sonra hızla uzaklaştı.

Güvenlik görevlileri durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Güvenlik görevlilerinden şüphelinin eşkalini alan polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler şüpheliyi İstiklal Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çantasından 3'lü priz, bilgisayar, dergi ve giyecek çıkarken, bomba izine rastlanmadı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Şüphelinin yakalanması

-Gözaltına alınması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
İstiklal Caddesi, Vodafone Park, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Çantamda bomba var" diye bağırdı, Taksim'de gözaltına alındı
Güvenlik kaynakları: Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek Şehit cenazesinde uygulanan protokol dikkat çekti TRT World Forum'da konuşan Akar, akıcı İngilizcesiyle dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 14:53:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAREKETLİLİK
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]