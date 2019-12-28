İstiklal caddesi'nde idlib protestosu - Son Dakika
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İstiklal caddesi'nde idlib protestosu

6 saat önce

ÖZGÜR Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

ÖZGÜR Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

Beyoğlu Odakule'nin önünde toplanan ve çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu grup, operasyonda hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarını ve Suriye bayraklarını taşıdı. Sloganlar atan grup adına konuşmayı ÖZGÜR-DER Başkanı Rıdvan Kaya yaptı.

Esed'in, saldırılarıyla 8 yıldır işlediği suçları İdlib'de zirvesine çıkardığını söyleyen Kaya, "Bugün İdlib bölgesinde açık bir insanlık suçu işleniyor. Hastaneler, fırınlar, okullar ve mescitlerin bombalandığını görüyoruz. Terörist kim; çocuklar mı, kadınlar mı, çaresiz yaşlı insanlar mı? Hayır" dedi. Polis açıklama yapan gurubun İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'na yürümesine izin vermedi. Grup adına Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi, İdlib'te hayatlarını kaybeden sivillerin fotoğraflarının bulunduğu afişi konsolosluğun önüne asarak ayrıldı.

İstiklal caddesi'nde idlib protestosu

İstiklal Caddesi, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:52 Kaynak: DHA
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