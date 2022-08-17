Taksim'de iki grup arasında meydan savaşı çıktı! Tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Taksim'de iki grup arasında meydan savaşı çıktı! Tekmeler yumruklar havada uçuştu

17.08.2022 09:33

Taksim'de İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavga ortalığı karıştırdı. Bir grup, aralarına aldığı iki kişiyi yumruk ve tekmelerle yere düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Gruptakilerin tekme tokat birbirine saldırdığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İKİ KİŞİYİ ARALARINA ALIP YUMRUKLAYP TEKMELEDİLER

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gece saatlerinde aralarında kadınlarında bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Gruptakiler aralarına aldıkları iki kişiyi yumruk ve tekmelerle uzun süre darbederek yere düşürdü. Araya girenlerin yardımıyla kavga edenler olay yerinden uzaklaştırıldı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden gruptakilerden bazılarının yere düştüğü görülüyor. Yerde de bir süre darbedilen kişilere arkadaşları yardım ediyor. Kavga araya girenlerin yardımıyla son buluyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Taksim'de iki grup arasında meydan savaşı çıktı! Tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de iki grup arasında meydan savaşı çıktı! Tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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