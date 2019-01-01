İstiklal Caddesi'nde İnsan Seli

2018'in son saatlerinde yılbaşı kutlamaları nedeniyle vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti.

2018'in son saatlerinde yılbaşı kutlamaları nedeniyle vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti. Vatandaşlar cadde üzerinde yürümekte zorluk çekerken, adeta insan seli oluştu.



Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar akın etti. Ünlü caddede vatandaşlar adeta insan seli oluşturdu. Yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal'e gelenler adım atmakta bile güçlü çekti. 2019'a İstanbul'da girmek isteyen yabancı turistlerinde çoğunlukta olduğu görüldü. - İSTANBUL

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