Son dakika haberleri | İstiklal Caddesi'nde insan seli
11.10.2020 15:20
Son dakika 3. sayfa haberi: - İstiklal Caddesi'nde insan seli Sıcak havayı gören vatandaşlar Korona virüse aldırmadan Taksim'e akın etti Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Korona virüse rağmen Taksim Meydanı'na akın etti.
- İstiklal Caddesi'nde insan seli
Sıcak havayı gören vatandaşlar Korona virüse aldırmadan Taksim'e akın etti
İSTANBUL - Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Korona virüse rağmen Taksim Meydanı'na akın etti. Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli oluştu.
Yeni Tip Korona virüsle mücadele kapsamında, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen bugün birçok vatandaş Taksim ve istiklal Caddesi'ne akın etti. Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun yağış ve fırtınanın yerini sıcak havaya bırakmasının da etkisiyle vatandaşlar İstiklal Caddesi'ni hınca hınç doldurdu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı sokakta adeta insan seli oluştu.
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