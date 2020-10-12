İstiklal Caddesi'nde insan seli - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde insan seli
12.10.2020 11:27
Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, korona virüse rağmen Taksim Meydanı'na akın etti.
Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, korona virüse rağmen Taksim Meydanı'na akın etti. Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli oluştu.
Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen bugün birçok vatandaş Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun yağış ve fırtınanın yerini sıcak havaya bırakmasının da etkisiyle vatandaşlar İstiklal Caddesi'ni hıncahınç doldurdu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı sokakta adeta insan seli oluştu.
-İHA-
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