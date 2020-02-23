İstiklal caddesi'nde iş yerinde yangın - Son Dakika
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İstiklal caddesi'nde iş yerinde yangın

13 dakika önce

BEYOĞLU İstiklal Caddesinde iş yerindeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BEYOĞLU İstiklal Caddesinde iş yerindeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstiklal Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın 3. katında saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki esnaf durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yeri olarak kullanılan binanın 3. katında hasar medyana geldi. Öte yandan caddeden geçenlerin söndürme çalışmalarını cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri görüldü

İstiklal caddesi'nde iş yerinde yangın

İstiklal Caddesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:42 Kaynak: DHA
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