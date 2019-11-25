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İstiklal Caddesi'nde izinsiz kadın yürüyüşüne müdahale
6 saat önce
- İstiklal Caddesi'nde izinsiz kadın yürüyüşüne müdahaleİSTANBUL - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapan gruba polis ekipleri müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
- İstiklal Caddesi'nde izinsiz kadın yürüyüşüne müdahale
İSTANBUL - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapan gruba polis ekipleri müdahale etti.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen bir grup izinsiz yürüyüş düzenledi. Polis gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate alamayan grup polis bariyerlerini aşmaya çalışarak yürümeye devam etti. Dövizler taşıyan, sloganlar atan ve bariyerleri devirmeye çalışan gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Polis eylemcileri gözaltına aldı.
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