İstiklal Caddesi'nde kadın kavgası! Bir erkek kavgayı ayırmak yerine yumruklarla saldırdı - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde kadın kavgası! Bir erkek kavgayı ayırmak yerine yumruklarla saldırdı
04.08.2021 10:27
İstiklal Caddesi'nde iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle kadınlar birbirlerini saçlarından tutarak yerde sürüklemeye başladı. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken o esnada bir erkek, kadınlarından birisini art arda yumrukladı. Saldırgan erkek araya girenlerin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırılırken o anlar telefon kamerasına saniye saniye kaydedildi.
İstiklal Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.
KADINLAR BİRBİRLERİNİ SAÇLARINDAN TUTARAK SÜRÜKLEDİ
Kadınlar birbirlerinin saçından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınların kavgasını yanındaki erkekler de ayıramadı. Bu sırada bir kişi kadınlardan birini art arda yumrukladı. Araya girenlerin yardımıyla kadına yumruk atan erkek olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi.
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