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Taksim'de yan bakma kavgası! Saçlarını yolduğu kadını elinden zor aldılar - Son Dakika

Taksim'de yan bakma kavgası! Saçlarını yolduğu kadını elinden zor aldılar

09.11.2023 10:57  - Güncelleme: 11:49

İstanbul Taksim'de bulunan bir alışveriş merkezinde iki kadın arasında çıkan "yan bakma" tartışması kavgaya dönüştü. O anlar kayıt altına alınırken kadınlardan birinin "Sen vurma, senin beynini patlatırım" demesi dikkat çekti.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde iki kadın, "Yan baktın" tartışması sebebiyle saç baş birbirine girdi. O esnada orada bulunan bir vatandaşın, kavgaya dahil olmak isteyen bir başka kadına, "Sen vurma, senin beynini patlatırım" demesi dikkat çekti. O ilginç anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"NEDEN BAKTIN" KAVGASI

Dün akşam saatlerinde Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kadın arasında birbirlerine ters bir şekilde baktıkları için tartışma çıktı. Yaşanan tartışma küfür ve tehditlerle devam ederken, iki kadın saç baş birbirine girdi.

"SENİN BEYNİNİ PATLATIRIM"

Bazı vatandaşlar kadınları ayırmaya çalıştığı esnada orada bulunan bir vatandaş ise, kavgaya dahil olmak isteyen bir başka kadına, "Sen vurma, senin beynini patlatırım" dedi. Ardından ayrılan kadınlardan birisi vatandaşla sözlü bir şekilde tartıştı. Diğer vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksim'de yan bakma kavgası! Saçlarını yolduğu kadını elinden zor aldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim'de yan bakma kavgası! Saçlarını yolduğu kadını elinden zor aldılar - Son Dakika
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