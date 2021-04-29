İstanbul'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma öncesi İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında vakaların artış göstermesiyle ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Tam kapanmanın başlamasına saatler kala Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. 19.00'da başlayacak tam kapanma öncesi İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafeye de uyulmadığı görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › İstiklal Caddesi'nde kapanma yoğunluğu - Son Dakika