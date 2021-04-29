İstiklal Caddesi'nde kapanma yoğunluğu - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında vakaların artış göstermesiyle ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Tam kapanmanın başlamasına saatler kala Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. 19.00'da başlayacak tam kapanma öncesi İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafeye de uyulmadığı görüldü. - İSTANBUL

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