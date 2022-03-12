İstiklal Caddesi'nde kar yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

İstiklal Caddesi'nde kar yoğunluğu

12.03.2022 23:24
İstiklal Caddesi'nde kar yoğunluğu

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sırasında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında yoğunluk yaşandı.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sırasında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında yoğunluk yaşandı. İstiklal'e gelen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çektirerek karın keyfini çıkarttı.

İstanbul'u günlerdir etkisi altına alan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde ise yoğunluk yaşandı. Kar yağışıyla birlikte sokağa çıkan yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesine çıkarak bol bol fotoğraf çektirdi. Caddede dikkat çeken bir yoğunluk yaşanırken, yerli ve yabancı turistler karın tadını çıkarttı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Megakent şiddetli karın etkisinde! İşte beyaz örtü altında kalan İstanbul'dan kar manzaraları Megakent şiddetli karın etkisinde! İşte beyaz örtü altında kalan İstanbul'dan kar manzaraları İstiklal Caddesi beyaza büründü İstiklal Caddesi beyaza büründü

İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstiklal Caddesi'nde kar yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
22:59 HDP'li vekil Hüda Kaya, Erdoğan hakkındaki skandal paylaşımını böyle savundu: İnsanlar neye dua edecekleri konusunda özgür olsunlar
22:56 Kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi! THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti
22:53 Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya, bu kişileri nasıl silah altına alıyor?
22:42 Yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı, yolda kalan sürücüler beklerken kartopu savaşı yaptı!
22:40 Yusuf Yazıcı'dan büyük başarı! Derbi performansıyla gündem oldu
22:38 Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu! Kariyeri boyunca 807 kez fileleri havalandırdı
21:50 Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Araçlar ilerlemekte zorluk çekti
21:47 Trabzonspor taraftarından Ali Koç göndermesi! Yapılan tezahürat gündem oldu
21:39 Beşiktaş'ta kar yağışı şiddetlendi, bazı vatandaşlar yollarda ve kafelerde mahsur kaldı
21:07 Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş, ''Daha ağır tahribatlar olabilir'' uyarısında bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 23:30:31. #1.13#
SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde kar yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement