İstiklal Caddesi'nde karekod uygulaması devreye girdi - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde karekod uygulaması başladı. Caddeye girmek isteyenler akıllı telefonları ile QR kod özelliğini kullanacak.

Yeni tip korona virüsün tedbirleri kapsamında İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde karekod uygulaması hayata geçirildi. Bugün itibariyle vatandaşlar cadde başında ve sonunda bulunan denetim noktalarından karekodu akıllı telefon kameralarından okutarak giriş yapacak. Uygulamanın ilk gününde zaman zaman yoğunluklar yaşandığı göründü.

(Veysel Ensar Gökcegözog - Sümer Avcı/İHA)