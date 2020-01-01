İSTİKLAL CADDESİ'NDE KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE KAVGA KAMERADA

6 saat önce

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE /İSTANBUL DHAİstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE KAVGA KAMERADA, System.String[]

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL DHA

İstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. Kavga DHA kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Kavgadan görüntüler

-Polislerin ayırması

-Detaylar


İstiklal Caddesi, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:56 Kaynak: DHA
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