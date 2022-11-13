New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının haberini verme şekli tepkilere sebep oldu
13.11.2022 23:52
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı, dünya basınında da gündem oldu. Ancak New York Times'ın olayı okuyucularına sunma şekli Türklerin tepkisini çekti. Söz konusu paylaşımda, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadeleri yer aldı. Pek çok kullanıcı, "Türkler de aynı caddede yürüyor" tepkisi verdi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
14.11.2022 00:19:10. #1.11#
SON DAKİKA: New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının haberini verme şekli tepkilere sebep oldu - Son Dakika