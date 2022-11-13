New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının haberini verme şekli tepkilere sebep oldu - Son Dakika
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New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının haberini verme şekli tepkilere sebep oldu

13.11.2022 23:52
New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının haberini verme şekli tepkilere sebep oldu

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı, dünya basınında da gündem oldu. Ancak New York Times'ın olayı okuyucularına sunma şekli Türklerin tepkisini çekti. Söz konusu paylaşımda, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadeleri yer aldı. Pek çok kullanıcı, "Türkler de aynı caddede yürüyor" tepkisi verdi.

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İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının haberini verme şekli tepkilere sebep oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York Times'ın İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının haberini verme şekli tepkilere sebep oldu - Son Dakika
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