CHP'li vekil paylaştı! Yabancı uyruklu şahısların İstiklal saldırısıyla dalga geçtiği videoya tepki yağdı - Son Dakika
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CHP'li vekil paylaştı! Yabancı uyruklu şahısların İstiklal saldırısıyla dalga geçtiği videoya tepki yağdı

20.11.2022 14:37

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain saldırının ardından sosyal medyada yabancı uyruklu şahıslar tarafından yayınlanan video infiale neden oldu. Görüntülerde şahısların gri bir poşetle bomba şakası yaptığı görülürken kullanıcılar o anlara tepki gösterdi. CHP'li Gürsel Tekin ise yaşanan skandalla ilgili yaptığı açıklamada, "Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı" ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü terör örgütü PKK militanlarının bombalı saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. Saldırının acısı henüz tazeyken, Tiktok'ta yabancı uyruklu kişiler tarafından yayınlanan video ise tepki çekti.

BOMBA ŞAKASI YAPTILAR

Kameralara yansıyan o anlarda şahısların, bir süre konuştuktan sonra gri bir poşetle bomba şakası yaptığı görüldü. O anlara şahit olan vatandaşların ise korkuya kapılması dikkatlerden kaçmadı.

"TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Öte yandan CHP kanadından videoya tepki geldi. Gürsel Tekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şimdi soruyorum TikTok'ta video çekip İstiklal Caddesi'nin ortasında, Türk milletinin acısıyla alay eden bu insan müsvetteleri hakkında bir işlem yapıldı mı? Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı." dedi.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

CHP'li vekil 'Tahammülümüz kalmadı' diye paylaştı! Yabancı uyruklu şahısların, İstiklal saldırısıyla dalga geçtiği video infial yarattı
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İstiklal Caddesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li vekil paylaştı! Yabancı uyruklu şahısların İstiklal saldırısıyla dalga geçtiği videoya tepki yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li vekil paylaştı! Yabancı uyruklu şahısların İstiklal saldırısıyla dalga geçtiği videoya tepki yağdı - Son Dakika
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