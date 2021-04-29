İstiklal Caddesi'nde kısıtlamaya saatler kala kalabalık oluştu - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde kısıtlamaya saatler kala kalabalık oluştu
29.04.2021 17:03
İSTİKLAL Caddesi'nde kısıtlamaya saatler kala kalabalık oluştu.
İSTİKLAL Caddesi'nde kısıtlamaya saatler kala kalabalık oluştu. Bugün saat 19.00'da başlayacak olan 17 günlük kısıtlama öncesi vatandaşlar son alışverişleri için İstiklal Caddesi
'ne akın etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti. Zabıta ve polis ekipleri sık sık devriye atıp anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Son alışveriş için İstiklal Caddesi'ne gelen kişilerin oluşturduğu kalabalık kameraya yansırken bazı kişilerin de tüm uyarılara rağmen maskelerini çene altına indirdikleri görüldü.
- İstanbul
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