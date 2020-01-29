İstiklal Caddesi'nde korkutan anlar - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde korkutan anlar

6 saat önce

İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay seyir halindeyken elektrik hattında patlama meydana geldi.

İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay seyir halindeyken elektrik hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki nostaljik tramvay Fransız Konsolosluğu önünden geçtiği esnada tramvayın hareket etmesini sağlayan bağlantı telinde patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama nedeniyle tramvayda bulunan yolcular korku ve panikle kendilerini dışarı attı. Patlamanın ardından etrafa yayılan koku nedeniyle bazı vatandaşlar ağız ve burunlarını kapattı. Elektrik bağlantı teli kopan tramvayın bulunduğu noktadan kaldırılması için tahliye ekibi istendi. Tramvay seferleri de saat 16.00 itibarı ile durdu. Aynı zamanda, olası bir tehlikeli durumun önüne geçmek için tüm hatta bulunan elektrik de kesildi.

Olay yerine gelen teknik ekip arızaya müdahale ederken, bazı vatandaşlar ve turistler de hiçbir şey olmamış gibi arızalı tramvayın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA)

İstiklal Caddesi'nde korkutan anlar

İstiklal Caddesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
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