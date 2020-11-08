İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık - Son Dakika

KORONAVİRÜS vakalarının son günlerde arttığı İstanbul'da dikkat çeken bir görüntü oluştu. Yoğun kalabalığın yaşandığı İstiklal Caddesi'nde maske takmayanlar da görüldü.

Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, güzel hava nedeniyle vatandaşların akınına uğradı. Koronavirüs vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti.