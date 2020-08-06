İstiklal Caddesi'nde koronavirüs denetimi - Son Dakika

BEYOĞLU kaymakamı, Belediye başkanı ve ilçe emniyet müdürü, İstiklal Caddesi'nde işletmelerde koronavirüs denetimi yaptı. İşletmeciler ve müşteriler uyarılırken, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız maske takan çocuklara çikolata hediye etti.

İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrası İstanbul'da koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı. İstiklal Caddesi üzerinde bir araya gelen Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser, Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürü Adil Yetiş Sarıhasanoğlu ve beraberindekiler denetimlere katıldı. İstiklal Caddesi üzerindeki iş yerlerini gezen heyet, koronavirüs ile ilgili dezenfektan, maske, sosyal mesafe ve koronavirüse karşı 14 kural afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti. Kaymakam Demirelli ve Başkan Yıldız, eksiklikleri bulunan işletmelere en kısa sürede eksikliklerini gidermesi uyarılarını yaptı. İşletmelerin ise genel olarak gerekli önlemlere uydukları görüldü.

"FARKINDALIĞIMIZI ÜST SEVİYEDE TUTMAMIZ GEREKİYOR"

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Bugün ülke genelinde uygulama yapılıyor. Bu kapsamda da kurumlarımız olarak yaklaşık 15 ekip ilçede denetim yapıyor. Biz de burada ekiplerimize eşlik edelim dedik. Bu denetimlerde hem işletmelerimize korona virüs tedbirleriyle ilgili olarak rehberlik yapıyoruz. Rehberlere uyup uymadıklarını da denetliyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık ama tabi vatandaş olarak işletmeler olarak daha fazla dikkat etmemiz ve farkındalığımızı üst seviyede tutmamız gerekiyor" dedi.

"TEDBİRLER KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Bugüne kadar belediye olarak alınan kararları İstiklal Caddesi'nde daha da artırdık. Dezenfekte ve maske dağıttık. Cadde girişlerine stantlarımızı kurduk. Bugün de bakanlıklarımız farkındalık oluşturmak ve salgının yayılmasını sağlamak amacıyla insanlarımıza yeniden bir hatırlatmada bulunduk. Rutinde yapmakta olduklarımızı da biraz daha hassasiyetine dikkat çekiyoruz. 14 kurala müşterilerde uymalarını söyledik. Tedbirleri artırmak konusunda kararlılığımızı bir kez daha olsun hatırlatmak isteriz" diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız denetimler sırasında İstiklal Caddesi'ni gezerken maskesi takılı olan çocuklara da çikolata verdi.