İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu

İstiklal Caddesi'nde maskesiz yoğunluk kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunlukta vatandaşlar maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını adeta unuttu. Kimisi maskeyi hiç kullanmazken, kimisinin de maskesini çenesinin altına veya koluna taktığı görüldü.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüse karşı tedbirler sürüyor. Yaklaşık 3 aydır hayata geçirilen Yeni Normalleşme Döneminde de yetkililer vatandaşların el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiği uyarılarında bulunuyor. Yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayması dikkat çekiyor.

Yetkililerin sosyal mesafe, maske kuralını sık sık hatırlatmalarına rağmen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde adeta bu kuralları unuttu. Akşam saatlerinden itibaren caddeye gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı. Vatandaşlardan kimisi maskeyi hiç takmazken, bazıları maskesini çenesinin altına veya koluna taktığı görüldü.