İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi? - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde çekilen bir video, sosyal medya platformlarında paylaşılınca gündeme oturdu. Yayınlanan video ile cadde üzerinde Kürtçe şarkılar söyleyerek parasını kazanan sokak sanatçılarının engellendiği iddia edildi.

ŞARKIYI TAMAMLAYAMADILAR

Twitter'da kısa sürede gündem olan videoda bir grup gencin İstiklal Caddesi üzerinde Kürtçe şarkılar söylediği görülüyor. Kalabalık insan topluluğu tarafından izlenen gençlerin performansı, iki polisin araya girmesiyle yarıda kesiliyor. Bir süre gruptaki gençlerle konuşan polislerin, gençlerin müzik yapmasını engellediği öne sürüldü.

HDP'Lİ İL BAŞKANI DA BAŞKA BİR GÖRÜNTÜ SERVİS ETTİ

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü de dün sosyal medya üzerinden paylaşımda, sivil bir polisin Kürtçe müzik yapan gençlere mani olduğunu öne sürdü. Encü'nün paylaştığı videoda sivil polis olduğu iddia edilen bir şahsın, Kürtçe müzik yapan gençlere "Her yer benim bölgem yapamazsınız." dediği duyuluyor. Encü, olayın ne zaman yaşandığına dair ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Söz konusu iddialarla ilgili Emniyet'ten henüz bir açıklama gelmedi.