İstiklal Caddesi'nde manzara aynı: Maskesiz onlarca insan sokaklarda - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde manzara aynı: Maskesiz onlarca insan sokaklarda
İstiklal Caddesi'nde manzara aynı: Maskesiz onlarca insan sokaklarda Kent genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen bugün İstiklal Caddesi ve çevresinde birçok kişinin maskesiz dolaştığı görüldü.
İstiklal Caddesi'nde manzara aynı: Maskesiz onlarca insan sokaklarda
İSTANBUL - Kent genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen bugün İstiklal Caddesi ve çevresinde birçok kişinin maskesiz dolaştığı görüldü.
Yeni tip Korona virüsten (Covid -19) korunma tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin talimat verilmiş, bu doğrultuda 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takmadan sokağa çıkanlara idari para cezası uygulanacağı duyurulmuştu. Yapılan tüm uyarılara rağmen bugün İstiklal Caddesi'nde maske takmayan kişilerin olduğu görüldü. Kuralları hiçe sayarak maske takmadan sokağa çıkanların yanı sıra, maskeyi amacına uygun olarak takmayan kişiler de vardı. Kimi vatandaşlar maskeyi çene altlarına taktı kimileri ise ellerinde taşıdı. Salgının henüz etkisini sürdürüyor olmasına ve yeni vakaların ortaya çıkmasına rağmen bazı vatandaşların hala kurallara uymaması pes dedirtti.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:07 Kaynak: İHA
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