İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKE KARARINA ÇABUK UYUM SAĞLANDI - Son Dakika

BİLİM Kurulu Toplantısı ardından koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı. Alınan yeni kararlarla birlikte, HES sorgulama şartının sona ererken açık havada maske takma zorunluluğu da kaldırıldı.

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi müdavimleri alınan yeni kararlara çabuk uyum sağladı. Açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte birçok vatandaş caddede maskesini çıkararak dolaşmaya başladı.

Bilim Kurulu tarafından alınan karardan memnun olduğunu söyleyen Burhan Yıldırım, Bugüne kadar maskeden sıkıldık zaten, yeter. İş yerlerinde de maskeden çok sıkılıyoruz. İş yerinde o kadar yoruluyoruz ki, maske yüzünden yüzümüz ter için kalıyor. İyi ki da maske zorunluluğu kalkmış. Açıklamaları da güzel olmuş, zaten kimse takmıyordu dedi.

İstiklal Caddesi'nde gezintiye çıkanların çoğu, zorunluluğun kalkmasıyla birlikte maskelerini çıkarmayı tercih ederken, alınan karardan henüz haberi olmayanlar ile tedbiri elden bırakmak istemeyenler maske takmaya devam etti.