İstiklal Caddesi'nde maske takmayanlara ceza - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde maske takmayanlara ceza
09.12.2020 22:26
İstiklal Caddesi üzerinde Covid-19 önlemleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.
İstiklal Caddesi üzerinde Covid-19 önlemleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan yabancı uyruklu vatandaşlara para cezası uygulandı.
Son günlerde hızla yayılmaya devam eden Covid-19 vakalarının önlenmesine yönelik olarak getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstiklal Caddesi üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimde maske takmayan turistlere ve vatandaşlara adli ve idari işlem yapıldı.
Denetimler sırasında bir turistin maske takmadığı fark edildi. Ekipler, pasaportunu kontrol edip cezai işlem uyguladı.
(İHA)
Son Dakika Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var İlber Ortaylı'dan "Futbolcu olmak istiyorum" diyen çocuğa: Kaba bir adam olursun Tartıştığı kişiyi yol ortasında öldüren zanlı, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü de yaraladı PSG'li ve Başakşehirli futbolculardan örnek davranış! Irkçılığı böyle protesto ettiler Son Dakika! Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı 6 ili paylaştı ve uyardı: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti