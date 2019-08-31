Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'nde 'meydan savaşı'...
Son Dakika Güncel Haber

İstiklal caddesi'nde 'meydan savaşı'...

5 saat önce

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İstiklal caddesi'nde 'meydan savaşı'..., System.String[]

Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA - TAKSİM İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kadınlar arasında başladı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınları ayıramayan erkekler de kavgaya dahil oldu. Erkekler birbirlerine şişe ve kemerlerle saldırdı. Bir kişi göğsünden yaralanmasına rağmen kavgaya devam etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polisler geldi. Polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesi ile bir grup taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polislerin gelmesiyle yaralı kişi için ambulans çağrıldı.


KADINLAR KADINLARI YERDE SÜRÜKLEDİ
Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınların birbirlerini saçlarından çekmesi ve yerde sürüklemesi görülüyor. Kavgaya karışan erkekler ise birbirlerine kemer ve şişelerle vuruyor.


İstiklal Caddesi, kavga, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı yayınlandı! Mesut ekipten ayrılıyor mu?
Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi! BJK TV resmen kapatıldı Erdoğan ile Akşener resepsiyonda ne konuştu? Akşener'in yanındaki isim açıkladı Ayder'de tepkilere neden olan salıncaklar sökülmeye başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:39:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'nde 'meydan savaşı'...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]