İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 3 yaşındaki Ecrin babasıyla birlikte hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 3 yaşındaki Ecrin babasıyla birlikte hayatını kaybetti

14.11.2022 00:40
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 3 yaşındaki Ecrin babasıyla birlikte hayatını kaybetti

İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırıda Yusuf Meydan ve 3 yaşındaki kızı Ecrin de hayatını kaybetti. Baba kızın ölümü yürekleri dağlarken, Meydan ailesinin Adana'dan kız istemek için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı 81 kişiden 39'u hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken patlamayla ilgili kahreden detaylar gelmeye başladı.

BABAYLA KIZI PATLAMADA HAYATINI KAYBETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan Yusuf Meydan'la 3 yaşındaki kızı Ecrin de patlamada hayatını kaybetti. Meydan'ın Adana'dan kız istemek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Baba ve kızı hafta sonu olduğu için ailesi ile birlikte Taksim'de geziye çıkmıştı.

KAHREDEN HABERİ BAKAN YANIK DUYURDU

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun" dedi.

"KALLEŞ SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Yanık, "Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek." açıklamalarında bulundu.

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Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 3 yaşındaki Ecrin babasıyla birlikte hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 3 yaşındaki Ecrin babasıyla birlikte hayatını kaybetti - Son Dakika
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