İstiklal'i kana bulayan teröristin boğazı neden sıkıldı? Güvenlik uzmanları iki neden açıkladı - Son Dakika
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İstiklal'i kana bulayan teröristin boğazı neden sıkıldı? Güvenlik uzmanları iki neden açıkladı

15.11.2022 09:03

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin de yaralanmasına sebep olan terörist saklandığı evde başarılı bir operasyonla yakalandı. Kadın teröristin operasyon sırasında boğazının sıkıldığına dair kareleri güvenlik ve terör uzmanları 'teröristin ilaç içip intihar etmesini önlemek için yapılabileceği' şeklinde yorumladı.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor. Caddeye bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashir dün sabaha karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Ekipler, saldırıyla ilgili şu ana kadar çoğu Suriyeli, 37'si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin terör saldırısıyla ilgili operasyonları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstiklal bombacısının boğazı neden sıkıldı? Güvenlik uzmanları iki neden sıraladı

GÜNDEM OLAN FOTOĞRAFIN ARKASINDAKİ SEBEP

Tüm ülke yaşanan acı olayın etkisindeyken operasyonlara ilişkin bilgi ve görüntüler de yakından takip ediliyor. Bombayı bırakan kadın teröristin yakalandığı anlar anbean kamuoyuyla paylaşılırken servis edilen fotoğrafların birinde, teröristin boğazının sıkıldığı görülüyor. Dün akşam CNN Türk ekranlarında konuyu değerlendiren terör ve güvenlik uzmanları, bunun kadının ilaç içip intihar etmesini engellemek için yapılabileceğini belirtti. Daha önce böyle yakalanan teröristlerin intihar ettiği ya da intihara kalkıştığı belirtildi.

İstiklal bombacısının boğazı neden sıkıldı? Güvenlik uzmanları iki neden sıraladı

KARI-KOCA KILIĞINDA ÜLKEYE GİRDİLER

Öte yandan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın teröristin, önce Esenler'de bir eve gittiği, buradan yanına bir miktar altın ve para aldıktan sonra Küçükçekmece'de başka bir adrese giriş yaptığı saptandı. Yaklaşık 4 ay önce beraberindeki örgüt üyesi B. adlı terörist ile 'karı-koca' kılığında geldikleri İstanbul'da, Suriye Kobani bölgesindeki PYD/ YPG mensubu H. adlı bir örgüt yöneticisinin talimatıyla Esenler'de bir tekstil atölyesinde işe girdikleri öğrenildi.

1 KİLOLUK PATLAYICIYI VERİP İSTİKLAL'E GÖNDERMİŞ

Burada 'uyuyan hücre' konumunda olan terörist, Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden aldıkları talimatla dün hususi bir otomobille Taksim'e gitti. Suriye'den birlikte Türkiye'ye geldikleri 'koca' kılığındaki B. adlı firari PKK/YPG üyesi terörist, hücre üyesi Ahlam Albashir'e yaklaşık 1 kilonun üzerindeki TNT tipi plastik patlayıcıyı saat 16.00 sıralarında vererek İstiklal Caddesi'ne gönderdi. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin elinde olduğu öğrenilen ses ve yazışma kayıtlarında, saldırının ardından Ahlam Albashir ile yanındaki B. adlı erkek teröriste Yunanistan'a kaçma talimatı verildiği de ortaya çıktı.

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İstiklal Caddesi, CNN Türk, Güncel, Son Dakika

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