Taksim'de terör saldırısının yapıldığı bölgede açıklama yapan İYİ Partili heyete vatandaştan tepki: Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim'de terör saldırısının yapıldığı bölgede açıklama yapan İYİ Partili heyete vatandaştan tepki: Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın

15.11.2022 20:35

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısının gerçekleştiği bölgede basın açıklaması gerçekleştiren İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu ve beraberindeki heyet, bölgedeki bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Şahıs, İYİ Partili heyetin güldüğünü iddia ederek, "Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşların yasını tutmaya devam ederken, bugün cadde üzerinden İYİ Partililerin basın açıklaması gerçekleştirdiği sırada gergin anlar yaşandı.

Taksim'de açıklama yapan İYİ Partili heyete vatandaştan tepki: Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın

İYİ PARTİLİLER BEKLEMEDİKLERİ BİR TEPKİ İLE KARŞILAŞTI

Olayın ardından saldırgan teröristler yakalanırken saldırıdan sonra incelemelerin tamamlandığı bölgede anmalar gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar ve siyasilerin ziyaret ettiği saldırı bölgesine çiçekler bırakılırken dualar ediliyor. Alanda İyi Parti heyeti ise beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Taksim'de açıklama yapan İYİ Partili heyete vatandaştan tepki: Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın

"SABAHTAN BERİ HEPİNİZ GÜLÜYORSUNUZ"

Alana çiçek bırakan partililere çevredeki bir vatandaş, heyettekilerin kendi aralarında güldüklerini ileri sürerek tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan vatandaş, partililere, "Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz. Utanın be! Burada ağlanır, gülünür mü? Yüreğimiz yanmış siz orada gülüyorsunuz, lokum yiye yiye geliyorsunuz ayıptır. Gülmeyin bugün gülmeyin, ağlayın utanın sabahtan beri gülüyorsunuz hepiniz." ifadeleri ile tepki gösterdi. Tepki gösteren vatandaş, partililer tarafından alandan uzaklaştırıldı.

YORUMLAR
500
Taksim bombacısının kaçarken çekilen net fotoğrafı kafa karıştırdı Taksim bombacısının kaçarken çekilen net fotoğrafı kafa karıştırdı İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: 'Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın, bugün ağlanır' İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: 'Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın, bugün ağlanır'

İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim'de terör saldırısının yapıldığı bölgede açıklama yapan İYİ Partili heyete vatandaştan tepki: Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın - Son Dakika


Son Dakika
20:29 Taksim'de terör saldırısının yapıldığı bölgede açıklama yapan İYİ Partili heyete vatandaştan tepki: Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın
20:18 Kulüpler Birliği duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray, La Liga ekipleriyle dostluk turnuvasında karşılaşacak
20:15 4 bin 800 TL maaş alıp 4 bin lira kira veren emekli vatandaşın sözleri yürek burktu: Eşimi sevdiğim için intihar edemiyorum
20:07 6 sene önce Beşiktaş'taki patlamada hayatını kaybeden tıp öğrencisi Berkay'ın ablasının paylaşımı yürek sızlattı
19:30 Taksim bombacısının kaçarken çekilen net fotoğrafı kafa karıştırdı
19:27 Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile Wanda Nara arasındaki buzlar eridi! Maldivler'de tatile gittiler
19:09 Taksim bombacısı ile telefonda görüştüğü iddia edilen MHP'li başkan Mehmet Emin İlhan: Adıma sahte hat çıkarmışlar
18:31 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır hakkında konuştu: Avrupa'da onu bir yerlere getirmek, TFF'de de görevlendirmek istiyoruz
18:26 Teknesinde yüzlerce kadınla birlikte yaşayan Dan Bilzerian, kadınları etkilemenin sırrını verdi: Reddedilmeye alışın
18:21 Birçok ülkenin başkonsolosu, terör saldırısının gerçekleştiği alana çelenk bırakarak terörü lanetledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 20:43:19. #1.11#
SON DAKİKA: Taksim'de terör saldırısının yapıldığı bölgede açıklama yapan İYİ Partili heyete vatandaştan tepki: Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement