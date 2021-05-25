Son dakika... İstiklal Caddesi'nde mühendis Halit Ayar'ı öldüren sanıkların cezası onandı - Son Dakika

Son dakika... İstiklal Caddesi'nde mühendis Halit Ayar'ı öldüren sanıkların cezası onandı

25.05.2021 09:18
Son dakika... İstiklal Caddesi'nde mühendis Halit Ayar'ı öldüren sanıkların cezası onandı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İstinaf Mahkemesi, İstiklal Caddesi'nde genç mühendis Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen iki sanığın cezasını onadı.

İstinaf Mahkemesi, İstiklal Caddesi'nde genç mühendis Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen iki sanığın cezasını onadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki genç mühendis Halit Ayar, 7 Eylül 2019 tarihinde İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanarak tutuklanan sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 'kasten öldürme', 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 47 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 29 YIL 3'ER HAPİS CEZASI

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 4 Eylül 2020 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanıklar Emra Yaşar ile Erhan Kurdal'ı maktül Halit Ayar'a karşı 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etmişti. Heyet, her iki sanığı maktul Halit Ayar ve şikayetçiler Mustafa Sinan Nalçacı ile Tolga Ozan'a yönelik 'birden fazla kişiyle gece vakti silahlı yağma' suçundan ayrı ayrı 9 yıl 9'ar ay olmak üzere toplam 29 yıl 3'er ay hapis cezası çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

KARAR İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞINDI

Davanın karara bağlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı ile sanıkların avukatları istinaf dilekçesi sunarak karara itiraz etmişti. Cumhuriyet savcısı dilekçesinde, sanık Emra Yaşar'ın tüm 'yağma' suçlarından, sanık Erhan Kurdal'ın ise maktul Halit Ayar ile şikayetçi Mustafa Sinan Nalçacı'ya karşı olan 'yağma' suçlarından beraatlerine kararı verilmesi gerektiğini belirtti. Dilekçede, sanık Erhan Kurdal'ın iki şikayetçiye karşı sanık Emra Yaşar'ın ise şikayetçi Tolga Ozan'a karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından açılan davada, eylemlerinin 'yağma' suçunun unsuru sayılmasının hatalı olduğu ve delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesi gerektiği anlatıldı. Mahkemeye sunulan dilekçede, sanık Emra Yaşar'ın maktule karşı eyleminin 'nitelikli kasten öldürme' olarak değil, 'kasten öldürme' olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

SANIK AVUKATLARI KARARA İTİRAZ ETTİ

Sanık Emra Yaşar'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, sanığın öldürme kastı olmadığı ve alkolün etkisi altında arkadaşına ve kendisine saldırıldığı düşüncesi ile bıçak çıkardığı ve yağma suçuna katılmadığı gerekçesiyle üst sınırdan ceza verilmesinin hatalı olduğu belirtildi. Sanık Erhan Kurdal'ın avukatı tarafından sunulan itiraz dilekçesinde ise, sanığın yağma suçunu işlemediği, öldürme suçu işlenirken suça iştirak etmediği, yerde yatan maktulün yaralı olduğunu bilmeden tekme attığı ve öldürme kastı bulunmayan sanık hakkında verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu anlatıldı.

1. CEZA DAİRESİ BAŞVURULARI REDDETTİ

Dilekçeyi değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurusunu reddetti. Kararda, soruşturma sonuçlarına göre uygun şekilde suç niteliklerinin tayin edildiği ve sanıkların savunmalarının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği belirtildi. 'Yağma' suçu nedeniyle tekerrür hükümlerinin usulünce uygulandığı ve kurulan hükümlerde isabetsizlik görülmediği anlatıldı. İstinaf nedenlerinin yerinde görülmediğinin anlatıldığı kararda, istinaf başvurularının reddedildiği belirtildi.

Öte yandan sanıkların avukatlarının hapis cezalarının onanmasının ardından Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundukları öğrenildi.

(İrem Demir - Yunus Emre Şeker/İHA)

Son dakika... İstiklal Caddesi'nde mühendis Halit Ayar'ı öldüren sanıkların cezası onandı

Ağırlaştırılmış Müebbet, İstiklal Caddesi, Halit Ayar, Mahkum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İstiklal Caddesi'nde mühendis Halit Ayar'ı öldüren sanıkların cezası onandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz Bakan Soylu, Bakan Soylu, "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusunu yanıtladı: Hiç düşünmedim Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Resmi Gazete'de yayınlandı! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı Resmi Gazete'de yayınlandı! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim Cem Dizdar'dan canlı yayında çarpıcı Burak Yılmaz tepkisi: Ben size şaşırıyorum Cem Dizdar'dan canlı yayında çarpıcı Burak Yılmaz tepkisi: Ben size şaşırıyorum

Son Dakika Haberleri
09:41 Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor!
09:40 Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama
09:21 Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar
09:19 Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu
09:13 Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın?
09:11 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor
09:07 Malezya'da metro hattında iki tren çarpıştı! 213 yaralı var
09:05 Alev Alev dizisinde aşıklar mutlu sona ulaşıyor! Final bölümünün fragmanı yayınlandı
09:01 Çok sayıda gözaltı var! 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu
08:59 Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi
Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor! Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor!         
09:42
Kavga eden iki genci ayırdı, yaptığı iyilik kötülük buldu! Kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar Kavga eden iki genci ayırdı, yaptığı iyilik kötülük buldu! Kin güdüp, ertesi gün aracına saldırdılar         
09:38
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü         
09:17
Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın? Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın?         
09:14
Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi         
09:00
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı         
20:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında Microsoft ve Netflix de var         
20:23
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı? Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı?         
15:58
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 10:03:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... İstiklal Caddesi'nde mühendis Halit Ayar'ı öldüren sanıkların cezası onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement