İstiklal Caddesi'nde Noel Kutlaması
1 saat önce
Özel Rum Zoğrafyon Lisesi öğrencileri, geleneksel Noel etkinliği çerçevesinde İstiklal Caddesi'nde yürüdü.
Özel Rum Zoğrafyon Lisesi öğrencileri, geleneksel Noel etkinliği çerçevesinde İstiklal Caddesi
'nde yürüdü.
Lisede başlayan etkinlikte öğrenciler, öğretmenler, mezunlar ve velilerin oluşturduğu grup, geleneksel Kalanda ilahisinin de aralarında yer aldığı noel şarkılarını söyleyerek, İstiklal Caddesi'ndeki Yunanistan
'ın İstanbul
Başkonsolosluğu'na yürüdü.
Noel Baba kıyafetli bir kişinin de yer aldığı gruba, çevredeki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Yürüyüş sırasında çevredeki vatandaşlara Noel çöreği ve çeşitli yiyecekler dağıtan grup daha sonra Yunanistan Başkonsolosluğu'na girerek kutlamalarını sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:28 Kaynak: AA
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