Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesi'nde Noel Kutlaması

İstiklal Caddesi'nde Noel Kutlaması

1 saat önce

Özel Rum Zoğrafyon Lisesi öğrencileri, geleneksel Noel etkinliği çerçevesinde İstiklal Caddesi'nde yürüdü.

İstiklal Caddesi'nde Noel Kutlaması, System.String[]
Özel Rum Zoğrafyon Lisesi öğrencileri, geleneksel Noel etkinliği çerçevesinde İstiklal Caddesi'nde yürüdü.

Lisede başlayan etkinlikte öğrenciler, öğretmenler, mezunlar ve velilerin oluşturduğu grup, geleneksel Kalanda ilahisinin de aralarında yer aldığı noel şarkılarını söyleyerek, İstiklal Caddesi'ndeki Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüdü.

Noel Baba kıyafetli bir kişinin de yer aldığı gruba, çevredeki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yürüyüş sırasında çevredeki vatandaşlara Noel çöreği ve çeşitli yiyecekler dağıtan grup daha sonra Yunanistan Başkonsolosluğu'na girerek kutlamalarını sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:28 Kaynak: AA

Yunanistan, İstiklal Caddesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!

Genç Çiftinin Projesiyle Hayatı Değişti Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:41:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesi'nde Noel Kutlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]