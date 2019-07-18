Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın elektrik halatlarından biri koptu.
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İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın elektrik halatlarından biri koptu.

2 saat önce

İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın elektrik halatlarından biri koptu.

İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın elektrik halatlarından biri koptu., System.String[]
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın elektrik halatlarından biri koptu. Tramvay seferleri dururken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
İstiklal Caddesi, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:17 Kaynak: İHA
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