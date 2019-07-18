İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın elektrik halatlarından biri koptu.
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İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın elektrik halatlarından biri koptu.
İstiklal Caddesi Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:17 Kaynak: İHA
'nde nostaljik tramvayın elektrik halatlarından biri koptu. Tramvay seferleri dururken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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