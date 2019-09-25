İstiklal Caddesi'nde öldürmüştü: Kız kardeşinin mektubu ağlattı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar için arkadaşları üniversitenin kampüsünde bir araya gelerek ağaç dikti. Halit Ayar'ın annesinin ve kardeşinin de katıldığı etkinlikte kız kardeşinin abisine yazdığı mektubu okuması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Olay geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'nde yaşanmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Bugün İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde bir araya gelen arkadaşları Halit Ayar için önce sessiz bir yürüyüş düzenledi. Ardından kampüs içerisine Ayar'ın anısına bir ağaç diken öğrencilere Halit Ayar'ın annesi Hanife ayar ve aynı üniversitede eğitim gören kız kardeşi Melike Ayar da destek verdi.

Melike Ayar abisi için yazdığı mektubu arkadaşlarına okurken duygusal anlar yaşandı. Gözyaşları içerisinde yazdığı mektubu okuyan Ayar, "Hepimiz için ülkemiz için acı bir kayıp olduğunu biliyoruz. Bundan sonra umarım böyle şeyler olmaz. Engel olabiliriz. Seni düşündüğümüzde en küçük bir kötülüğün aklımıza gelmiyor. Seni ne zaman düşünsek yüzümüz gülüyor. Beraber kurduğumuz hayalleri içimde seni taşıyarak ben gerçekleştireceğim. Sen rahat uyu. İyi ki benim abimdin. Seni çok seviyoruz" dedi.

Anne Hanife Ayar ise yaptığı konuşmada, "Sessiz kalınmadığını herkes öğrensin. Bu olayları kimse unutmasın. Rica ediyorum kanunları tekrar gözden geçirsinler" ifadelerini kullandı. Halit Ayar'ın arkadaşları ise arkadaşlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirttiler.

(İHA)