İstiklal caddesi'nde öldürülen gencin ailesinden açıklamalar (1)
1 saat önce
İSTİKLAL Caddesi'nde öldülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın anne, baba ve ablası açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:07 Kaynak: DHA
İSTİKLAL Caddesi'nde öldülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın anne, baba ve ablası açıklamalarda bulundu.
Görüntü Dökümü:
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-Ailenin açıklamaları
-Gencin odasından görüntüler
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