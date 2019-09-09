Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'nde öldürülen gencin ailesinden açıklamalar  (1)
Son Dakika Güncel Haber

İstiklal caddesi'nde öldürülen gencin ailesinden açıklamalar  (1)

1 saat önce

İSTİKLAL Caddesi'nde öldülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın anne, baba ve ablası açıklamalarda bulundu.

İstiklal caddesi'nde öldürülen gencin ailesinden açıklamalar  (1), System.String[]
İSTİKLAL Caddesi'nde öldülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın anne, baba ve ablası açıklamalarda bulundu.

Görüntü Dökümü:
----------------
-Ailenin açıklamaları
-Gencin odasından görüntüler

DHA FEED


İstanbul Teknik Üniversitesi, Anne, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı
Saçı suçundan daha fazla dikkat çekince, sosyal medyadaki arama ilanı kaldırıldı Son dakika: İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:21:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'nde öldürülen gencin ailesinden açıklamalar  (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]