Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'nde öldürülen gencin ailesinden açıklamalar (1)
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İstiklal caddesi'nde öldürülen gencin ailesinden açıklamalar (1)

58 dakika önce

İSTİKLAL Caddesi'nde öldülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın anne, baba ve ablası açıklamalarda bulundu.

İstiklal caddesi'nde öldürülen gencin ailesinden açıklamalar (1), System.String[]

İSTİKLAL Caddesi'nde öldülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın anne, baba ve ablası açıklamalarda bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:18 Kaynak: DHA
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