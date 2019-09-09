İstiklal caddesi'nde öldürülen gencin ailesinden açıklamalar (1)
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İSTİKLAL Caddesi'nde öldülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın anne, baba ve ablası açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:18 Kaynak: DHA
İSTİKLAL Caddesi'nde öldülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın anne, baba ve ablası açıklamalarda bulundu.
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