Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'nde öldürülen itü'lü genç son yolculuğuna uğurlanıyor
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İstiklal caddesi'nde öldürülen itü'lü genç son yolculuğuna uğurlanıyor

1 saat önce

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar için cenaze töreni düzenleniyor.

İstiklal caddesi'nde öldürülen itü'lü genç son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar için cenaze töreni düzenleniyor. Ayar'ın cenazesi Emirgan Camii'ne getirildi. Ayar'ın yakınları cenaze namazı öncesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.


- İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstiklal Caddesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:38 Kaynak: DHA
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