İstiklal caddesi'nde öldürülen itü'lü genç son yolculuğuna uğurlanıyor
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BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar için cenaze töreni düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:44 Kaynak: DHA
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar için cenaze töreni düzenleniyor. Ayar'ın cenazesi Emirgan Camii'ne getirildi. Ayar'ın yakınları cenaze namazı öncesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
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